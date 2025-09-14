Rescatan a un mono en una vivienda de Taco Pozo al 2000

WhatsApp Image 2025-09-14 at 13.49.41 (1)

Efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron este domingo cerca de las 13 en un domicilio de calle Taco Pozo al 2000, tras recibir el aviso de que en el patio de una casa se encontraba un mono de pequeño tamaño y pelaje marrón.

Al arribar, los agentes fueron recibidos por Camila Figueroa (24), propietaria de la vivienda, quien permitió el ingreso al patio donde se hallaba el animal encaramado en un árbol.

Con las precauciones necesarias, los efectivos lograron sujetar al ejemplar y mantenerlo a resguardo hasta la llegada del personal del B.O.A. (Brigada de Operaciones Ambientales), organismo que tomó intervención para su posterior traslado y cuidado.

Las autoridades recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante la presencia de fauna silvestre para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los propios animales.

