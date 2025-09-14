Dolor en Resistencia: un chico de 12 años perdió la vida tras chocar una camioneta contra su moto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado 13 de septiembre en la intersección de las calles Pueyrredón y Gerardo Varela dejó como saldo la muerte de Ramiro Tobías Cabrera, de 12 años, quien viajaba como conductor de una motocicleta y sufrió graves lesiones.

De acuerdo con el parte policial, el siniestro se registró alrededor de las 10 de la mañana cuando una motocicleta Zanella ZB 110 cc, color gris, guiada por el menor y en la que viajaba como acompañante su prima, Daira Ailén Aquino, de 18 años, fue colisionada por una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por Horacio Armando Escalante, de 51 años, oriundo de La Leonesa, quien resultó ileso.

Al lugar acudieron de inmediato ambulancias del servicio de emergencias 6878 y 6864, a cargo de la doctora Mariel Quijano y del licenciado Hugo Fernández. Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados de urgencia para su atención médica. Personal de la División Criminalística de la Policía del Chaco trabajó en el sitio para relevar las pruebas del hecho.

En el Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, Ramiro Cabrera fue examinado y a quien diagnosticó traumatismo de cráneo grave (TEC) y politraumatismos. El menor permaneció internado en la sala de emergencias y posteriormente fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de su cuadro.

Pese a los esfuerzos médicos, a las 20:34 horas la doctora María Ramos, médica de guardia de la UCI, informó el fallecimiento de Ramiro Cabrera, cuya causa de deceso fue muerte encefálica. Su padre, Juan Carlos Cabrera, acompañó todo el proceso de internación.

Según relató el propio padre a las autoridades, el menor se desplazaba en motocicleta junto a su prima cuando fueron impactados por la camioneta. La joven de 18 años también fue hospitalizada, aunque su estado no fue detallado en el informe.

El caso quedó a cargo de la Policía Sanitaria Metropol y del médico policial, que intervendrán para las actuaciones correspondientes. Las circunstancias exactas del siniestro vial se encuentran bajo investigación de la División Criminalística, que busca establecer las responsabilidades y la mecánica del choque.

El fallecimiento de Ramiro Cabrera generó profundo dolor en la comunidad de Resistencia, que en las últimas horas expresó mensajes de acompañamiento y solidaridad hacia la familia. El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad vial y la necesidad de reforzar la prevención de accidentes en la ciudad.