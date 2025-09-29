Reparación histórica en el barrio Guinche: después de 15 años, las familias acceden al agua potable

La localidad celebró una jornada que marca un antes y un después en la calidad de vida de sus vecinos.

El intendente Fernando Cuadra, junto al ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, encabezó la firma de un convenio con Sameep que permitió concretar una obra largamente esperada: la extensión de la red de agua potable para el barrio Guinche.

En el acto estuvieron presentes el presidente de Sameep, Nicolás Diez, el coordinador de Zona 1, Jonathan Roa, además de concejales y secretarios municipales.

40 familias beneficiadas tras 15 años de espera

La intervención consistió en la extensión de 200 metros de red, con la consolidación de 40 conexiones domiciliarias que garantizan que cada hogar del barrio cuente con agua segura.

El intendente Cuadra destacó que se trata de una “reparación histórica” para los vecinos, quienes aguardaban esta obra desde hace más de 15 años.

Trabajo conjunto

Para hacer realidad el proyecto, el municipio adquirió los materiales, mientras que la empresa provincial Sameep aportó la mano de obra especializada, la maquinaria y el equipo técnico encargado de la ejecución.

“Esta es solo la primera etapa de un plan que continuará en otros barrios de la localidad”, subrayó Cuadra, quien además agradeció el apoyo del gobernador Leandro Zdero, clave para la concreción de la obra.

Un paso fundamental para la comunidad

La llegada del agua potable no solo mejora la calidad de vida de las familias, sino que también representa un avance en salud pública y desarrollo social, fortaleciendo el compromiso de la gestión municipal con los servicios esenciales.

Con esta obra, el barrio Guinche deja atrás una larga espera y se convierte en símbolo de planificación, cooperación institucional y progreso para toda la comunidad.