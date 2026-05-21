Renovación en For Ever: se fueron 3 jugadores y llegó un refuerzo

Pedro Llorens comenzó a pasar la escoba en la antesala del final de la primera ronda del campeonato, que será en las próximas fechas.

El DT le comunicó al volante Matías Noble y al mediocampista Gabriel Ramírez que no serán tenidos en cuenta para lo que sigue del campeonato, por lo que ambos firmaron su desvinculación del club.

Por otra parte, el caso del delantero Santiago Villalba ya se encontraba envuelto en polémicas. Antes de su llegada a Resistencia, desde Almirante Brown habían asegurado que el jugador no había comunicado ninguna novedad y seguiría en sus filas. Poco después, llegó a la capital chaqueña, aunque no tuvo muchos minutos y fue el primero en irse alegando cuestiones personales.

Enzo Gaggi vuelve a For Ever. Su único paso fue en 2022.

Sin embargo, no todas fueron partidas desde el equipo chaqueño. Días atrás, el club anunció la llegada del atacante Enzo Gaggi, quien tuvo un buen paso con la camiseta albinegra en la temporada 2022 para después emigrar al fútbol de Grecia.

En el horizonte se avecina Deportivo Madryn (domingo a las 16), por lo que Llorens y su cuerpo técnico encaran un doble trabajo: renovación del plantel y conseguir una victoria urgente que saque a For Ever del último puesto en soledad.

Se esperan más salidas en el equipo, buscando rearmar un grupo que está obligado a revertir el mal presente en el campeonato.