Los Rancheros: la leyenda del rock argentino vuelve a Corrientes y Resistencia

La icónica banda argentina se presentará el sábado 6 de junio, a las 21 horas, en el Teatro Oficial Juan de Vera (Corrientes), y el domingo 7 de junio, a las 20 horas, en el Centro Cultural Guido Miranda (Resistencia).

Las entradas anticipadas para el show en Corrientes ya se encuentran disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro, mientras que para el concierto en Resistencia se pueden adquirir a través de gradatickets.com y en boletería del teatro.

Con más de tres décadas de trayectoria, Los Rancheros han dejado una huella imborrable en la historia del rock nacional. Desde sus inicios en 1990, con la unión creativa de Rubén «Meno» Fernández y Miguel Gabbanelli, la banda se ha mantenido fiel a su esencia y ha sabido conquistar a distintas generaciones.

Su álbum debut, producido por Andrés Calamaro, les abrió las puertas de la escena grande con clásicos como «La cruz» y «Pasemos la noche juntos», marcando el inicio de una carrera sólida y emotiva.

En esta nueva gira, la banda recorrerá escenarios de toda Argentina y Latinoamérica, presentando canciones de su último disco «En la radio», junto a los grandes éxitos que los convirtieron en referentes indiscutidos del género.

El público de la región podrá vivir una noche cargada de emoción, rock y recuerdos, en una cita imperdible con una de las bandas más queridas del país.