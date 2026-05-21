Avanzan los preparativos para obras sobre la Ruta Nacional 16 en Pampa del Infierno

La Municipalidad de Pampa del Infierno informó que comenzaron los trabajos preliminares para la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional 16, considerada un corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo productivo de la región.

Según detallaron desde el municipio, ya se registra el arribo de maquinarias y el avance en la instalación del obrador que servirá de base para el inicio de las tareas viales.

La obra beneficiará especialmente al Departamento Almirante Brown y localidades vecinas, con mejoras orientadas a fortalecer la transitabilidad, la seguridad vial y el transporte de la producción que circula diariamente por este sector de la provincia.

Desde la comuna destacaron la importancia de la intervención para el crecimiento de la región productiva chaqueña y agradecieron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero en el impulso de este tipo de obras de infraestructura.

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