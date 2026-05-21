Avanzan los preparativos para obras sobre la Ruta Nacional 16 en Pampa del Infierno

1010x567_trabajos-sobre-rn-16-389133-112408

La Municipalidad de Pampa del Infierno informó que comenzaron los trabajos preliminares para la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional 16, considerada un corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo productivo de la región.

Según detallaron desde el municipio, ya se registra el arribo de maquinarias y el avance en la instalación del obrador que servirá de base para el inicio de las tareas viales.

La obra beneficiará especialmente al Departamento Almirante Brown y localidades vecinas, con mejoras orientadas a fortalecer la transitabilidad, la seguridad vial y el transporte de la producción que circula diariamente por este sector de la provincia.

Desde la comuna destacaron la importancia de la intervención para el crecimiento de la región productiva chaqueña y agradecieron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero en el impulso de este tipo de obras de infraestructura.

Internacionales

202613w790h445c.png

Los Rancheros: la leyenda del rock argentino vuelve a Corrientes y Resistencia

190541w850h663c.jpg

Ñachec: así será la entrega de alimentos este jueves

carmen-barbierijpg

15 años de “Lola Mentho” con una mega revista junto a Carmen Barbieri