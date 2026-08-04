La Escondida se prepara para vivir la cuarta edición del Festival Regional del Guiso

La Municipalidad de La Escondida ultima los preparativos para la 4.ª edición del Festival Regional del Guiso, un evento que se ha consolidado como una de las celebraciones más convocantes de la comunidad y que este año se realizará el próximo 16 de agosto en la Colonia Paraje Kilómetro 548.

A través de sus redes sociales, el intendente Alfredo Caballero invitó a vecinos y visitantes a participar de la jornada, que contará con una variada propuesta artística y gastronómica.

Según se informó, el festival ofrecerá una noche de música en vivo, danzas, comidas típicas y diversas actividades destinadas a compartir en familia, poniendo en valor las tradiciones y la identidad cultural de la región.

Desde el municipio también difundieron la grilla de artistas e invitaron a la comunidad a organizar su participación para no perderse ninguna de las presentaciones previstas durante la jornada.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se espera una importante concurrencia de público, tanto de La Escondida como de localidades vecinas, para disfrutar de una nueva edición de esta fiesta regional que cada año reúne a la comunidad alrededor de la gastronomía y las expresiones culturales locales.