El reencuentro de los campeones del Chaco, a 30 años de la inolvidable consagración

El martes 18 de agosto se realizará el acto homenaje a los campeones argentinos de básquetbol de Chaco de 1996. La iniciativa impulsada por el Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco se plasmará en la sede social de la entidad ubicada en avenida Italia 1146, a partir de las 10.

Promete ser un momento emotivo por el reencuentro de los integrantes de una generación de jugadores que puso a la provincia en lo más alto de la consideración por el logro del primer título a nivel nacional en primera división.

Ante el cumplimiento de los 30 años del inolvidable acontecimiento, se entregarán plaquetas recordatorias con el acompañamiento de autoridades del Instituto del Deporte Chaqueño, de la Federación Chaqueña de Básquetbol y de Antuan Joyerías.

El Chaco alcanzó la gloria en el marco de la 62° edición del campeonato tras afrontar siete encuentros que los ganó a todos, de manera que el título lo alcanzó de manera invicta.

El Chaco se impuso en la primera fase sobre Tucumán (68-65), Neuquén (109-91) y Santa Fe (76-66); y en la segunda instancia venció a Capital Federal (76-63) y tras ello a Buenos Aires (91-74). En semifinal tuvo enfrente a Córdoba y lo derrotó por un apretado 62 a 60.

La final

El juego se disputó en el Club Regatas ante unos 5000 espectadores que dejaron una recaudación de 22.000 pesos de la época, y siempre el conjunto conducido por Guillermo Arévalo estuvo al frente en el marcador.

Festejo en el vestuario.

Fue un dominio de principio a fin con una gran tarea del tandem Simoni-Pláceres-Jorge Corbalán, y la conducción desde la base del experimentado Luis Cequeira. Al cabo de la primera etapa ya se imponía por 49 a 37 y terminó floreándose para ganar 100 a 75.

La otra conquista en el Argentino, el Chaco también la obtuvo de local en 2012, cuando en la final derrotó a Santiago del Estero (76-66).

El Plantel

Diego Sánchez

Marcelo Berry

Félix Vargas

Javier Skibsky

Edgardo Agudo

Luis Cequeira

Jorge Corbalán

Marcelo Pláceres

Miguel Canteros

Alejandro Rodríguez

Patricio Simoni

Javier Corbalán

D.T.: Guillermo Arévalo

A.T.: Jorge Caballero

P.F.: «Pajarito» Alfonso

Médico: Carlos Márcico

Utilero: Cachitos