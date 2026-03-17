Regulación del uso de celulares en escuelas y avance de la Ruta 13: los ejes planteados por Joaquín García

El diputado provincial Joaquín García se refirió a dos temas centrales en agenda legislativa: un proyecto para regular el uso de celulares en instituciones educativas y el avance de la obra de la Ruta Provincial 13.

En relación al ámbito educativo, García explicó que la iniciativa busca establecer pautas claras sobre el uso de dispositivos móviles dentro de las aulas. El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario y se encuentra en tratamiento en comisiones, propone restringir su uso en los niveles inicial y primario, mientras que en el nivel secundario y terciario se permitiría únicamente con fines pedagógicos.

“El objetivo es recuperar la atención de los alumnos en clase, una problemática que plantean muchos docentes”, señaló el legislador. Además, destacó que esta discusión no es exclusiva del Chaco, sino que se replica en distintas provincias del país e incluso a nivel internacional.

En ese sentido, remarcó la importancia de fomentar hábitos como la lectura, la socialización y el fortalecimiento de vínculos entre estudiantes. “Se busca volver al libro, compartir más en el aula y evitar distracciones que afectan el aprendizaje”, agregó.

Por otro lado, García también abordó la situación de la Ruta Provincial 13, una obra considerada estratégica para el desarrollo del sudeste chaqueño. Recordó que el proyecto está dividido en cuatro etapas: la primera ya finalizada, la segunda en ejecución —con un avance cercano al 25%—, y las etapas tres y cuatro aún pendientes de financiamiento.

El legislador destacó que el gobernador Leandro Zdero anunció gestiones para conseguir los recursos necesarios que permitan completar la obra.

“La Ruta 13 es una deuda histórica en materia de infraestructura. Para nosotros no es solo una línea en el mapa, sino una herramienta clave para el desarrollo productivo”, sostuvo García. En esa línea, explicó que permitirá reducir costos logísticos, mejorar el transporte de la producción agrícola-ganadera y acortar tiempos de traslado hacia el área metropolitana.

Asimismo, subrayó que la obra contribuirá a descomprimir el tránsito de la Ruta Nacional 16, actualmente uno de los principales corredores viales de la provincia.

Finalmente, el diputado resaltó el impacto social de contar con rutas en buen estado: “No solo mejora la economía, también la calidad de vida, facilitando el acceso a la salud, al empleo y a servicios esenciales para las comunidades del interior”.