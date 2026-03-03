Reguera apuntó contra Pérez Pons : “Que deje de hacer circo mediático”

El diputado provincial Edgardo Tati Reguera cuestionó con dureza al exministro de Economía Santiago Pérez Pons, a quien acusó de realizar “terrorismo mediático” y de buscar “oportunismo político” a partir de denuncias vinculadas al manejo de fondos municipales en Presidencia Roque Sáenz Peña.

En declaraciones radiales, Reguera sostuvo que el exfuncionario “debe dejar que la Justicia actúe” y remarcó que no interviene en la causa judicial. “No se puede estar haciendo todos los días una nota del mismo tema, pretendiendo direccionar al Poder Judicial”, afirmó.

El legislador consideró que existe una “doble vara” en el planteo opositor y señaló que actualmente los fondos cuestionados se encuentran embargados por orden judicial. “Antes decían que estaban en riesgo; ahora que están resguardados, también les molesta. Queda claro que no hay un interés genuino por Sáenz Peña”, expresó.

Críticas políticas y contexto provincial

Reguera también vinculó la situación con la gestión anterior encabezada por Jorge Capitanich y defendió las medidas adoptadas por el gobernador Leandro Zdero. En ese marco, sostuvo que la actual administración provincial enfrenta consecuencias de “16 años de mala gestión” y pidió “memoria” a la dirigencia opositora.

“El gobernador está pagando deudas heredadas y avanzando con obras que fueron anunciadas muchas veces y nunca se concretaron”, afirmó.

Debate legislativo y clima político

El diputado también se refirió a los cruces registrados en la Cámara de Diputados, donde cuestionó actitudes de sectores opositores durante la última sesión y denunció agresiones verbales hacia legisladoras del oficialismo.

“Algunos creen que en política todo vale, pero la sociedad toma nota”, señaló.

Obras y desarrollo en la Termal

En otro tramo de la entrevista, Reguera destacó el crecimiento de Sáenz Peña en materia de infraestructura y turismo, y mencionó avances en el movimiento de suelo del futuro autódromo, además del desarrollo del complejo ecológico y el kartódromo.

Según expresó, la concreción del autódromo y la eventual reactivación del aeropuerto local permitirían posicionar a la ciudad en una agenda nacional vinculada al deporte motor y al turismo.

“Sin tantos anuncios rimbombantes, hoy se está avanzando. La realidad es una sola”, concluyó el legislador.

Las declaraciones del diputado Reguera se dan en un clima de creciente tensión política en la provincia, en el marco de debates judiciales y legislativos que atraviesan tanto a oficialismo como a oposición.