Regatas será sede de uno de los cuadrangulares de semifinales de U17

Durante el fin de semana, la categoría U17 del básquet de Regatas Resistencia será sede de uno de los Cuadrangulares correspondientes a las semifinales de la Liga Federal de Formativas (LFF), organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Este Cuadrangular G, además del anfitrión Regatas, lo integran Atenas de Córdoba, San Martín de Corrientes y Bolívar de Villa Carlos Paz (Córdoba). En total habrá tres cuadrangulares, donde los tres primeros y el mejor segundo pasarán a la siguiente fase.

El equipo U17 de Regatas Resistencia está conformado por Uriel Colussi, Francisco Perotti, Eliseo Llano, Leonardo Langkilde, Lucca botta, Gregorio Schulman, Valentino Candido,Tiago Montenegro, Nahuel Perez, Iñaki Bertoni, Juan Ignacio Lezcano, Juan Cruz Coronel, Josue Limbendux. Cuerpo técnico: Lautaro Caballero, Milton Jovanovich y José Chávez (asistentes) y Luis Suligoy (preparador físico).

El cronograma del Cuadrangular G

En cuanto al cronograma de partidos, los turnos y horarios son los siguientes:

SÁBADO 23 DE AGOSTO

-17 horas: San Martín (Corrientes) vs. Bolívar (Villa Carlos Paz)

-19 horas: Regatas (Resistencia) vs. Atenas (Córdoba)

DOMINGO 24 DE AGOSTO

– 9 horas: Regatas (Resistencia) vs. Bolívar (Villa Carlos Paz)

– 11 horas: San Martín (Corrientes) vs. Atenas (Córdoba)

– 18 horas: Atenas (Córdoba) vs. Bolívar (Villa Carlos Paz)

– 20 horas: Regatas (Resistencia) vs. San Martín (Corrientes)

LA DEFINICIÓN DEL CERTAMEN

Así quedaron conformadas las zonas para las semifinales. Las localías se definieron mediante el proceso de licitación:

Quinta fase, cuadrangulares semifinales, este 23 y 24 de agosto:

Cuadrangular G: Regatas de Resistencia, San Martín de Corrientes, Atenas de Córdoba y Bolivar de Villa Carlos Paz

Cuadrangular H: Sportmen Unidos de Rosario, Gimnasia de Santa Fe, Bahiense del Norte, Boca Jrs

Cuadrangular I: Presidente Derqui, Ferro Carril Oeste, Obras Sanitarias y Jorge Newbery de Carmen de Patagones

Sexta fase – cuadrangular final: 6 y 7 de septiembre

*Se jugará 1vs4 y 2vs3, los ganadores jugarán la final del torneo.