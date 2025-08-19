Impresionante tormenta dejó sin luz y tumbó árboles en Castelli

424222w540h400c.jpg

La situación se agravó por momentos, cuando además del agua comenzaron a caer pequeñas piedras de granizo. Las familias estuvieron atentas y muchos tuvieron que salir a mover autos o asegurar techos y ventanas.

Hasta las 8 de la mañana del martes, se registró una acumulación de 45 milímetros de lluvia, pero la marca siguió subiendo y pasada el mediodía ya se superaban los 50 milímetros. Las cuadrillas de operarios trabajaban con intensidad para restablecer el suministro eléctrico y limpiar las calles bloqueadas por ramas y árboles caídos.

Cabe recordar que el lunes por la noche, la Administración Provincial del Agua (APA) ya había lanzado un alerta naranja. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas fuertes para varias provincias del litoral, señalando al sudoeste chaqueño como una de las zonas donde más iba a pegar el temporal.

Según los pronósticos oficiales, en la región las lluvias iban a estar entre los 70 y 90 milímetros, acompañadas de vientos del oeste y sudoeste, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Para el este de Chaco, incluyendo el Gran Resistencia, los acumulados previstos eran algo menores, entre 40 y 60 milímetros.

Mientras los vecinos de Castelli hacían balance de los daños y esperaban el regreso de la luz, la ciudad comenzó a recuperar la normalidad tras una noche agitada.

