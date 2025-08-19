Secuestraron armas en la investigación por el homicidio de un adolescente en Pampa del Indio

Un adolescente de 17 años perdió la vida en la noche del sábado en el paraje Cuarta Legua de Pampa del Indio, tras ser baleado en el abdomen con un arma de fabricación casera tipo «tumbera». En ese marco y luego de detener al presunto autor de 28 años, la Policía secuestró elementos y armas.

El hecho ocurrió cerca de las 23.40, cuando la víctima se encontraba sentada en la vereda de un kiosco utilizando la señal de WiFi del lugar. En ese momento, un hombre conocido en la zona se acercó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo que impactó de lleno en el joven.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente derivada al Hospital General de San Martín, donde ingresó sin signos vitales alrededor de la 1 de la madrugada.

Tras el ataque, la fiscalía ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y la realización de la autopsia correspondiente. Paralelamente, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió la detención del presunto autor, un hombre de 28 años, en el barrio 22 de Agosto.

Además, durante el procedimiento se secuestraron la tumbera utilizada, prendas con manchas de sangre y cartuchos calibre 16. El detenido quedó a disposición de la Justicia, acusado por el delito de «supuesto homicidio».

En el marco de la investigación, la División Investigaciones de San Martín llevó adelante varios allanamientos este martes. En uno de los inmuebles registrados, los agentes incautaron un rifle calibre 22 con nueve cartuchos, una escopeta calibre 16 con cuatro cartuchos y 14 cartuchos calibre 38.

Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, que continúa con las diligencias para esclarecer el caso y avanzar en el proceso judicial.