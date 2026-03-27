Refuerzan controles y recuerdan la prohibición del consumo de drogas en bares de Resistencia

Desde el sector gastronómico de Resistencia impulsan una campaña de concientización y cumplimiento de la normativa vigente que prohíbe el consumo de estupefacientes en espacios públicos, incluidos bares y locales nocturnos. La medida surge tras un recordatorio por parte de la Fiscalía sobre las responsabilidades tanto de los consumidores como de los propietarios de los establecimientos.

El presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, Matías Rafart, explicó que no se trata de nuevos controles, sino de hacer cumplir una ley que ya está vigente desde hace tiempo. “Se generó cierta confusión, sobre todo con la marihuana, pero lo cierto es que está prohibido consumir cualquier tipo de estupefaciente en lugares públicos”, señaló.

Según detalló, la normativa también establece sanciones para los locales que permitan este tipo de prácticas dentro de sus instalaciones, lo que podría derivar incluso en clausuras. En este contexto, muchos bares comenzaron a reforzar medidas preventivas, como la colocación de cartelería visible y la capacitación del personal de seguridad para evitar situaciones de consumo dentro de los espacios.

Rafart indicó que desde la entidad se trabajó en la difusión de esta información entre los empresarios del sector, ya que algunos desconocían el alcance de la normativa. “Nosotros vendemos comida y bebida, no drogas. Este tipo de situaciones puede perjudicar al negocio y no es lo que buscamos”, afirmó.

Además, se informó que los clientes también pueden realizar denuncias en caso de detectar consumo de sustancias dentro de los locales, a través de canales habilitados por las autoridades. En ese sentido, se distribuyeron materiales informativos para facilitar estos procedimientos.

Si bien el eje principal está puesto en los estupefacientes, el referente gastronómico aclaró que también se mantienen las restricciones habituales para el consumo de tabaco en espacios cerrados, y que algunos locales optan por extender estas limitaciones a dispositivos como los cigarrillos electrónicos o vapers, en función del confort de los clientes.

Finalmente, desde el sector apelaron a la responsabilidad tanto de los empresarios como del público para garantizar espacios seguros y agradables. “Esperamos que los clientes entiendan que estas medidas buscan cuidar el ambiente y permitir que todos disfruten de la oferta gastronómica de la ciudad”, concluyó Rafart.