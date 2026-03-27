Chaco, en la 11va Asamblea Federal del Instituto Nacional de la música

El jueves 26 de marzo se realizó la 11va Asamblea Federal del Instituto Nacional de la Música donde representantes gubernamentales del ámbito de la cultura de las 24 jurisdicciones del país aprobaron por unanimidad la gestión 2025, el presupuesto y el plan de acción 2026.

El Presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, destacó que: «Nuestra participación reafirma el trabajo de articulación que venimos realizando con el INAMU para dar respuesta a las necesidades de los artistas chaqueños. Desde el Instituto de Cultura del Chaco queremos destacar la gestión del INAMU por su transparencia y sus grandes avances para que la cultura siga siendo un motor de desarrollo real en todo el territorio.»

Durante la jornada, los representantes recibieron el informe anual del Directorio del INAMU, integrado por Bernabé “Buco” Cantlon, presidente, y Charo Bogarín, vicepresidenta, junto al balance 2025, el presupuesto y el plan de acción 2026.

Entre las principales acciones desarrolladas durante 2025 se destacó el crecimiento sostenido de AMA, la Agregadora de Música Argentina, que alcanzó las 15.000 canciones distribuidas digitalmente. La plataforma —única en su tipo a nivel mundial por articular la gestión pública con el sector privado— y genera recursos genuinos para el fomento de la música argentina.

También se destacó la realización de la Convocatoria de Fomento 2025 junto a la Secretaría de Cultura de la Nación, que permitió apoyar proyectos musicales en todo el territorio nacional. Asimismo, junto a la Asamblea Federal de la Música, se llevó adelante por segundo año consecutivo el Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales, consolidando una herramienta de formación con alcance en todo el territorio nacional y acceso libre para artistas musicales de todo el país.

El presidente del INAMU, Bernabé «Buco» Cantlon, destacó el recorrido realizado por el organismo en materia de apoyo a la producción musical y señaló: «Desde el INAMU hemos desarrollado herramientas de apoyo para la grabación de discos, la realización de videos y la internacionalización de la música argentina. Con AMA, además, sumamos la distribución en plataformas digitales. Ahora vamos a seguir trabajando en nuevos desarrollos que brinden más herramientas para la difusión de nuestra música.»

La vicepresidenta del INAMU, Charo Bogarín, destacó los avances de la Fonoteca: «Es un reservorio invaluable del patrimonio musical. Hoy hay más de 150 videos de copleras, bagualeros, vidaleros y chayeros. Además, en articulación con distintas provincias, se realizaron nuevos relevamientos que se seguirán incorporando a este acervo.»

ASISTENCIA COMPLETA

En la Asamblea Federal 2026 participaron como representantes gubernamentales de la cultura por cada provincia y distrito: Edith Cardoso por Catamarca, Mario Zorrilla y Daniela Valdez por Chaco, Osvaldo Labastie por Chubut, Maximiliano Uceda por Buenos Aires, Juan Marcelo Rodio Ramírez por Córdoba, Ramón Blanco por Corrientes, Julián Stoppello por Entre Ríos, Lorena Greatti por Formosa, José Rodríguez Bárcena por Jujuy, Pablo Lucero Álvarez por La Pampa, Patricia Herrera por La Rioja, Diego Gareca por Mendoza, José Martín Schuap por Misiones, Ana Bonet por Neuquén, Martín Fraile Milstein por Río Negro, Diego Ashur por Salta, Analía Vilches por San Juan, Luis Ocampo por San Luis, Juan Manuel Vera por Santa Cruz, Paulo Ricci por Santa Fe, Juan Anselmo Leguizamón por Santiago del Estero, Aureliano Rodríguez Gómez por Tierra del Fuego, Humberto Salazar por Tucumán y Gabriela Beltré por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Algunas de las intervenciones principales fueron las de Juan Leguizamón, subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, que destacó el avance en el análisis de una propuesta de seguro para instrumentos y accesorios musicales. «Valoro mucho que hayan abierto el camino para ver cómo se puede avanzar con eso. Esto da cuenta de la voluntad de trabajo del INAMU con todos los temas: los generales, los puntuales y los complejos, en sus aspectos jurídicos y legales.»

Por la región patagónica, Osvaldo Labastie, subsecretario de Cultura de Chubut, se refirió a la problemática de los traslados y señaló que las grandes distancias y la limitada oferta de transporte dificultan la realización de giras, y remacró que que acordaron con el presidente del INAMU trabajar en conjunto para analizar posibles soluciones para la región.

Aureliano Rodríguez Gómez, secretario de Cultura de Tierra del Fuego, valoró el crecimiento de AMA y señaló: «En cada Asamblea hay una novedad, en cada Asamblea hay un paso más. Se presentan nuevas herramientas efectivas y concretas, que generan beneficios tangibles y contribuyen a la organización de la música.»