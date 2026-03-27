Colonia Benítez renovó su Registro Civil: mejoras edilicias y apuesta a un servicio más eficiente

La localidad de Colonia Benítez cuenta desde ahora con un Registro Civil totalmente refaccionado, en el marco de una política provincial que busca mejorar la calidad de atención en servicios esenciales. La obra fue habilitada con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la subsecretaria de Asuntos Registrales, María Mercedes Marinich.

Durante la recorrida, Marinich destacó la importancia de esta intervención, señalando que surgió a partir de una necesidad concreta planteada por el municipio a fines del año pasado. “Se trabajó de manera articulada con el intendente y el Ministerio de Infraestructura para dar respuesta a una demanda puntual, que hoy se traduce en un espacio renovado y adecuado para la comunidad”, expresó.

El edificio fue reacondicionado prácticamente a nuevo, con mejoras en las instalaciones y en el área destinada a la celebración de matrimonios, uno de los espacios más requeridos. Según indicaron, la iniciativa forma parte de un plan más amplio que contempla la refacción de distintos registros civiles en toda la provincia del Chaco, priorizando aquellos que presentan mayor deterioro.

La funcionaria remarcó además el valor simbólico y social de estas oficinas, donde se registran los momentos más importantes en la vida de las personas: nacimientos, matrimonios, cambios de estado civil y defunciones. “Contar con un espacio adecuado y una atención de calidad es fundamental, incluso en situaciones difíciles, porque garantiza un trato digno a los ciudadanos”, sostuvo.

Otro de los ejes del plan es la modernización tecnológica. En ese sentido, se avanza en mejorar la conectividad en los registros civiles del interior, mediante la implementación de sistemas satelitales en convenio con Ecom Chaco. Esta herramienta permitirá optimizar la velocidad y el acceso a los sistemas digitales, especialmente en zonas donde el servicio de internet es limitado.

La obra en Colonia Benítez fue financiada con fondos provinciales y se enmarca en una estrategia de fortalecimiento institucional que apunta a garantizar servicios más eficientes, accesibles y de calidad en todo el territorio.

Por su parte, autoridades provinciales como el ministro Julio Ferro y el gobernador Leandro Zdero acompañaron la habilitación del edificio, resaltando la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura pública que impacte directamente en la vida cotidiana de los chaqueños.

Finalmente, desde el gobierno invitaron a los vecinos de la localidad a acercarse y utilizar las nuevas instalaciones, destacando que el objetivo central es brindar un servicio más humano, ágil y acorde a las necesidades actuales de la población.