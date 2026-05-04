Apoyo al deporte local en la previa del clásico de General Pinedo

El Municipio de General Pinedo acompañó una actividad deportiva en la previa de un nuevo clásico local, con la entrega de elementos destinados a fortalecer a los clubes de la comunidad.

El intendente Franco Ciucci participó de la iniciativa, que incluyó la entrega de pelotas de fútbol y chalecos de entrenamiento para el Club Atlético Atalaya y el Club Ferrocarriles del Estado, dos instituciones representativas del deporte local.

La jornada contó además con la presencia de la embajadora cultural de Atalaya y se desarrolló en un clima de expectativa por el encuentro deportivo, que convoca a una importante cantidad de vecinos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política de acompañamiento al deporte, entendiendo su rol social como espacio de contención, integración y promoción de valores en la comunidad.