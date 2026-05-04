Margarita Belén tiene nuevo secretario de Gobierno tras la designación de Francisco Chacón

El Municipio de Margarita Belén oficializó la designación del profesor Francisco Chacón como nuevo secretario de Gobierno, en un acto encabezado por el intendente Javier Martínez.

La ceremonia se llevó a cabo durante la mañana y contó con la participación de la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes, junto a autoridades locales y miembros del gabinete municipal.

Desde la gestión destacaron la incorporación del nuevo funcionario y le brindaron la bienvenida, al tiempo que expresaron su acompañamiento a Darío Escobar, quien se desempeñaba en el cargo y actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras haber sufrido un accidente días atrás.

En ese marco, las autoridades municipales enviaron un mensaje de apoyo y deseos de pronta recuperación para el exfuncionario, y auguraron éxitos a Chacón en su nueva responsabilidad dentro del Ejecutivo local.

El cambio en la Secretaría de Gobierno se produce en un contexto de continuidad de la gestión municipal, con el objetivo de sostener el funcionamiento de las áreas administrativas y la articulación institucional en la localidad.