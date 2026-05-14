Red Aprende: comenzó la capacitación en Alfabetización Digital

El Ministerio de Educación comenzó este miércoles la capacitación en «Alfabetización Digital» destinada a docentes con y sin cargo, directores y supervisores de Nivel Inicial, que se desarrolla en el marco del Programa de Formación Docente Continua, Gratuita y en Servicio «Red Aprende» y reúne a cerca de 5 mil inscriptos de toda la provincia.

La apertura de la capacitación se realizó desde el salón del nuevo Centro de Innovación ELE, y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de Somos Futuro, permitiendo la participación de docentes de jardines de infantes de toda la provincia.

La subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, dio la bienvenida a los participantes y destacó el desafío de llegar con esta propuesta formativa a todos los docentes chaqueños de Nivel Inicial mediante actividades sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma educativa ELE.

«De esa manera fortalecemos todo el ecosistema digital de nuestra provincia desde educación», expresó.

Desde la cartera educativa indicaron que la formación se desarrollará durante el presente ciclo lectivo y está orientada al diseño de estrategias pedagógicas mediante el uso de las Aulas Digitales Móviles (ADM) en las salas. Cabe recordar que los 231 jardines de infantes de la provincia recibieron estos dispositivos tecnológicos con el objetivo de promover desde edades tempranas el uso pedagógico y responsable de las nuevas tecnologías.

Por su parte, la directora de Nivel Inicial, Beatriz Izquierdo, sostuvo: «Esta capacitación es muy importante para quienes estamos a diario en las aulas. Estamos felices de poder acompañar a los docentes en esta formación que permitirá que nuestros niños se inicien en el buen uso de la tecnología».