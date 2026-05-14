Propuesta de universidades para un viraje del modelo académico hacia la producción

Doce universidades nacionales de reúnen hoy y mañana en Bariloche en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro para formular una propuesta para cambiar el modelo académico y acercarlo a la producción para desarrollo del interior.

Entre las universidades que se encontrarán durante dos jornadas están las nacionales del Chaco Austral, la anfitriona de Río Negro, Tucumán, Misiones, Del Centro, Tierra del Fuego, Patagonia Austral, San Juan, Salta, Chilecito Quilmes y José Carlos Paz representativas del norte y el sur del país.

Impulsados por el grupo de doce universidades discutirán desde hoy en Bariloche una propuesta de reforma con una fuerte crítica al ajuste del gobierno nacional y con cuestionamientos al funcionamiento histórico del mismo sistema.

El reclamo a la gestión de Javier Milei es que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y frene el desfinanciamiento de universidades y organismos de ciencia.

También critica al sistema que arrastra desde hace años fallas estructurales como la falta de conducción política, escasa articulación entre universidades y organismos de investigación, débil conexión con el aparato productivo y fuerte concentración de recursos en la zona centro del país. Antepone que hay una enorme capacidad instalada de desarrollo científico en el país, pero desaprovechada.

La propuesta del grupo que reúne a rectores peronistas junto con sectores del reformismo universitario vinculados al radicalismo apunta a federalizar el sistema científico y orientar la investigación hacia el desarrollo productivo regional.

La idea es que se promuevan proyectos ligados a las necesidades económicas y sociales de cada región con mayor articulación entre universidades, el Conicet y organismos tecnológicos como INTA e INTI. También desarticular la maraña y superposición de instituciones científicas y acercar el conocimiento a la sociedad.

El encuentro de Bariloche se hará bajo la consigna de «Propuestas para una nueva arquitectura institucional en universidad, ciencia y tecnología» y buscará discutir una reorganización integral del sistema científico argentino en medio de una crisis presupuestaria sin precedentes.

Manuel García Solá

«Se debe integrar al país con trabajo genuino»

El vicerrector de la Uncaus Manuel García Solá desde Bariloche lanzó duras críticas contra el modelo económico y educativo impulsado por el presidente Javier Milei y defendió el rol estratégico de las universidades públicas y del sistema científico tecnológico para el desarrollo nacional.

En una reflexión para NORTE vinculada al debate sobre ciencia, educación y federalismo García Solá sostuvo que «no es casual la pertinaz lucha de Milei por desarticular la capacidad de producción de conocimientos autónomos que tiene la sociedad argentina en la universidad y en los organismos de ciencia y tecnología».

Planteó que detrás de las políticas de ajuste sobre las universidades y los organismos científicos existe una disputa de fondo sobre el modelo de país. «Pretende impedir que Argentina persiga un objetivo de desarrollo nacional equilibrado en todo el territorio», expresó.

El dirigente universitario contrapuso dos proyectos claramente opuestos: uno basado en la industrialización y el agregado de valor en origen y otro centrado en la exportación de materias primas sin valor local agregado. «Las materias primas deben transformarse en productos terminados en cada una de las regiones donde se producen, con mano de obra formada en nuestras universidades y con conocimiento generado en el sistema científico nacional», afirmó.

García Solá sostuvo que el actual gobierno impulsa un esquema económico «extractivista» y aseguró que el objetivo oficial es consolidar una Argentina proveedora de recursos naturales para las grandes potencias. «No es retrotraernos al siglo XIX, es volver al siglo XVI», advirtió. Agregó que «antes se extraían oro y plata; hoy se llevan litio, cobre, petróleo y minerales raros para industrializarlos en los países centrales».

El exministro chaqueño consideró además que el modelo impulsado por Milei «piensa en un país para 20 millones de habitantes» en contraposición a una propuesta de crecimiento federal con capacidad para ampliar el desarrollo productivo y la generación de empleo en todas las regiones del país.

En ese sentido destacó que «nuestras universidades están hechas para el pueblo y desde ellas se puede cimentar un proyecto nacional que permita vivir a 50 o 100 millones de argentinos».

También vinculó el debate educativo con el escenario geopolítico y energético internacional. Mencionó especialmente el caso de Vaca Muerta y cuestionó la exportación de recursos sin industrialización. «Tenemos las materias primas para producir fertilizantes y potenciar la productividad del campo argentino, pero las estamos llevando por un caño hasta la costa para que sean industrializadas afuera», señaló.

Confirmó que hoy se desarrollará en Bariloche un encuentro entre universidades del interior para avanzar en un plan de desarrollo federal integrado. «El movimiento nace desde el interior porque muchas veces las políticas diseñadas desde el centro solo responden a intereses vinculados a circuitos internacionales y a multinacionales tecnocráticas» afirmó.

García Solá aseguró que el desafío es construir un modelo armónico que integre a todas las regiones argentinas y genere trabajo genuino más allá de la economía extractiva o del esquema agroexportador tradicional. Concluyó que «nuestro objetivo es desplegar todas las fuerzas productivas de la Nación y generar oportunidades en todos los rincones de la patria».