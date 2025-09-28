Recuperan una notebook robada en un consultorio médico de Resistencia

El presunto autor ya había actuado con el mismo modus operandi en la ciudad

La División Delitos contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana logró recuperar una notebook robada en un consultorio médico ubicado en calle Mitre 390 de Resistencia.

La denuncia había sido realizada el pasado 26 de septiembre por la médica Silvia Mariela De la Fuente, de 47 años, quien informó que un hombre ingresó a su consultorio y sustrajo una computadora portátil.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al presunto autor como Carlos Acevedo Ifrán, domiciliado en la provincia de Corrientes, conocido por hechos anteriores con el mismo modus operandi en la capital chaqueña.

La Policía del Chaco dio aviso a sus pares de Corrientes y envió una nota de colaboración para el secuestro del equipo y la obtención de información sobre el sospechoso. Horas después, el Comisario Mayor Aurelio Navarro, director de Investigación Criminal de Corrientes, comunicó que la notebook había sido secuestrada y que se iniciaron las actuaciones correspondientes para su entrega a la unidad chaqueña.

En la tarde de este jueves, los efectivos informaron a la doctora De la Fuente sobre las tareas investigativas y el pronto recupero del equipo.