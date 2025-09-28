Domingo primaveral en el Gran Resistencia

Este domingo se presenta con condiciones climáticas favorables en la capital chaqueña. El cielo estará mayormente soleado durante toda la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10°C, ofreciendo una jornada templada y agradable tanto en las primeras horas del día como por la tarde.

Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad de 6 mph (aproximadamente 10 km/h), generando una suave brisa que contribuirá a mantener un ambiente fresco y confortable. En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá elevada, con un 73%, aunque no se prevén precipitaciones para esta jornada.