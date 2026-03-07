Recicla un trapo de cocina, y aprendé a hacer un porta macetas colgante
Estoy segura de que en varias ocasiones te has encontrado con un repasador o con un trapo que tiene un diseño tan lindo que te da lástima usarlo para limpiar los incidentes que ocurren en la cocina.
Si tienes un trapo de este estilo, a continuación te enseñaré a realizar un hermoso porta macetas usando un repasador y una rama o palo de madera. El paso a paso a continuación.
¿Cómo convertir un trapo de cocina en un porta maceta?
Materiales
- Trapo de cocina
- Unipox o silicona
- Ramita (debe ser corta pero gruesa, ya que tendrá que soportar el peso de la maceta)
- Hilo grueso
- Hilo encerado
- Botones de madera (opcional)
El primer paso será doblar el trapo de cocina o repasador por sus bordes a lo largo. La idea es hacer una especie de dobladillo para que quede más prolijo. En caso de que ya tenga este dobladillo, no hace falta realizar este paso.
A continuación, toma uno de los bordes inferiores (mirando el trapo de cocina a lo largo y hacia abajo) y junta sus puntas, de forma tal que formes una especie de embudo. Puedes dejar esta punta pegada solamente, pero también es una gran opción decorarla con hilo encerado y botones (como se muestra en el video a continuación). También puedes cortar los bordes o restos de abajo del repasador para que queden flecos.
El próximo paso es tomar la otra punta y pegarla a un trozo de madera como una ramita, ya que la idea es unir los extremos a un trozo de hilo o cordón para poder colgarlo. Es importante aclarar que esta idea de reciclaje y manualidad es apta para macetas y plantas pequeñas, ya que es muy probable que la ramita o el palito de madera elegido no soporte mucho peso.