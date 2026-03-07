Cosas de la cocina que generan mal olor y cómo eliminarlo usando vinagre

Para mantener la cocina libre de malos olores, solo necesitas un poco de vinagre.

Cómo eliminar el mal olor de la cocina: usando vinagre

En la cocina pueden aparecer muchos tipos de manchas, pegotes y olores, algunos más perceptibles que otros. De dónde viene el mal olor, qué lo produce y cómo se puede usar vinagre para eliminarlo.

El vinagre es un neutralizador natural de malos olores. Este producto es un ácido abrasivo y corrosivo leve que remueve la grasa, el sarro, el óxido, el moho y las manchas en general.