Cosas de la cocina que generan mal olor y cómo eliminarlo usando vinagre
Muchas cosas de la casa y la cocina generan mal olor sin que lo notemos. A veces estamos tanto tiempo dentro de la cocina que ni siquiera notamos que puede estar llena de olor a humedad, comida o putrefacción.
Cómo eliminar el mal olor de la cocina: usando vinagre
En la cocina pueden aparecer muchos tipos de manchas, pegotes y olores, algunos más perceptibles que otros. De dónde viene el mal olor, qué lo produce y cómo se puede usar vinagre para eliminarlo.
El vinagre es un neutralizador natural de malos olores. Este producto es un ácido abrasivo y corrosivo leve que remueve la grasa, el sarro, el óxido, el moho y las manchas en general.
Existen algunas cosas de la cocina que generan mal olor. Entre ellas destacan el tacho de la basura, las rejillas llenas de humedad y la heladera. En estos tres casos se puede usar vinagre para solucionarlo.
- Para eliminar el olor de las rejillas, trapos y esponjas de cocina, solo basta con hervirlas durante una hora en una mezcla de agua y vinagre.
- Para limpiar el tacho de la basura y eliminar el olor, lo ideal es retirar las bolsas de basura semanalmente y evitar que se acumule humedad en el fondo del tacho. Lava el recipiente con agua caliente y jabón y luego rocía vinagre.
- Finalmente, para eliminar el olor de la heladera, primero retira los alimentos en mal estado y luego limpia profundamente cada rincón del aparato, usando vinagre y bicarbonato.
Manchas y objetos de la cocina que puedo limpiar con vinagre
Para mantener la cocina impecable no hacen falta muchísimos productos de limpieza diferentes y específicos para cada mancha. A continuación, te comparto algunos usos del vinagre en la cocina, para preparar recetas y para limpiar.
- Con vinagre de alimentos se puede preparar una carne de vaca más tierna. Solo basta con marinar las piezas antes de cocinarlas en una mezcla de vinagre de vino y especias. El vinagre ablanda las fibras de la carne y mejora la cocción.
- Otra forma de aprovechar el vinagre en la cocina es usarlo para cocinar huevos duros. Cuando ponemos una cucharada de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos, podemos mejorar la cocción y evitar que se rompa la cáscara. También sirve para pelar mejor los huevos.
- El vinagre, de limpieza o de alimentos, se puede usar para limpiar el sarro o los sedimentos de minerales que quedan incrustados en los metales. Normalmente, la pava eléctrica, la tetera y las canillas suelen estar llenas de sarro.
- Con vinagre puedes limpiar algunos electrodomésticos y eliminar el olor. Por ejemplo, el microondas y el horno se pueden limpiar con una mezcla de vinagre y bicarbonato en cuestión de minutos.