Santa Julia, reconocida como bodega sustentable del año

Entre más de 220 nominaciones en los Premios Winexplorers 2026, la bodega de la familia Zuccardi se alzó con el máximo galardón a la sostenibilidad.

Este logro no solo pone en valor la calidad de sus vinos, sino también un modelo productivo que prioriza el cuidado del ambiente y el desarrollo de la comunidad. Desde hace años, la bodega impulsa prácticas agrícolas sustentables, evitando el uso de agroquímicos y promoviendo métodos naturales que respetan los ciclos de la tierra.

Uno de los pilares de su propuesta es la producción orgánica, con cientos de hectáreas certificadas en Mendoza, donde se utilizan técnicas como compostaje, fertilización natural y control biológico de plagas. Además, implementa sistemas de reutilización del agua y conservación de la flora nativa, reduciendo el impacto ambiental de su actividad.

Pero la sustentabilidad en Santa Julia va más allá de lo ambiental. La bodega también desarrolla acciones concretas en lo social, como programas educativos, espacios de cuidado para hijos de trabajadores y proyectos de capacitación laboral que benefician a la comunidad.

Este enfoque integral —ambiental, social y económico— posiciona a la empresa como un referente en la industria vitivinícola, alineada con las nuevas demandas de consumidores que valoran productos responsables y con impacto positivo.

El reconocimiento reafirma que es posible producir con calidad, innovar y, al mismo tiempo, generar un modelo de desarrollo más consciente y sostenible.