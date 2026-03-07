4 ingredientes naturales que puedes colocar en tu potus y obtener una planta frondosa
El potus, como la mayoría de las plantas de interior, suele disfrutar de los rincones de la casa altos, húmedos e iluminados. Esta especie crece muy rápido y de forma bastante uniforme, por eso se dice que es la planta imposible de matar y una de las más fáciles de reproducir.
Uno de los factores más importantes o puntos a tener en cuenta cuando se trata del cuidado de las plantas de interior es la fertilidad del sustrato.
Hoy te comparto una serie de consejos para cuidar tus plantas de potus en casa, mantenerlas frondosas, sanas y hermosas. Para ello solo vas a necesitar 4 ingredientes naturales que seguro tienes en casa.
La jardinería es una de las tantas actividades artesanales y creativas que puedes realizar en casa tú mismo. Cultivar y proteger tus propias plantas de interior proporciona enormes beneficios para la salud física y mental; además, llena de aire puro y verde los espacios cotidianos que habitamos.
Características de la planta de potus
La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.
Es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar.
Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.
Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos. Le gusta la luz indirecta, la tierra mojada pero no encharcada, los espacios amplios y la humedad en el aire.
4 ingredientes naturales que puedes usar para fertilizar el potus
Fertilizar las plantas del hogar es de suma importancia. Muchas veces no prestamos atención a este paso y esperamos que el potus se desarrolle solo, con la misma tierra y sin nutrientes.
- Uno de los ingredientes más utilizados en el mundo de la jardinería para fertilizar es la banana. Si hierves cáscaras de banana y luego colocas ese líquido ya frío en la tierra del potus, puedes proporcionar potasio a las raíces.
- El café, usado con moderación, también puede ser un fertilizante natural de potus. Este ingrediente proporciona materia orgánica y un poco de nitrógeno.
- El té verde es un ingrediente nutritivo o natural que se lleva muy bien con el potus. Proporciona calcio, fósforo y magnesio.
- Cuando cocinas verduras hervidas, sin sal, y te queda el agua de cocción, puedes usarla como ingrediente para fertilizar.