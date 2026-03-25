Cote Lai avanza con mejoras en el servicio eléctrico en el sector B

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La Municipalidad de Cote Lai informó que se están llevando adelante trabajos de repotenciación del servicio eléctrico en el sector B de la localidad, con el objetivo de optimizar el suministro para los vecinos.

Las tareas incluyen la instalación de un transformador de mayor potencia, una intervención que permitirá mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a la creciente demanda energética en la zona.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica local, orientado a acompañar el crecimiento de la comunidad y garantizar un servicio más eficiente.

Asimismo, solicitaron la comprensión de los vecinos ante posibles inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos, remarcando que se trata de mejoras que tendrán un impacto positivo a mediano y largo plazo.

Con estas intervenciones, la comuna busca avanzar en la modernización de los servicios básicos, un aspecto clave para el desarrollo urbano y la calidad de vida de la población.

 

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