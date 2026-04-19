Colonia Popular: colocan nuevos cestos de residuos y continúan los trabajos tras el temporal

La Municipalidad de Colonia Popular avanza con distintas acciones para mejorar los servicios y atender la emergencia generada por el reciente temporal que afectó a la localidad.

Por un lado, se concretó la colocación de nuevos cestos de basura en el barrio de las nuevas viviendas, en respuesta a un pedido de los vecinos. Desde el municipio señalaron que esta medida busca optimizar la disposición de residuos, mantener los espacios limpios y facilitar el trabajo del sistema de recolección.

En paralelo, continúan los operativos intensivos para normalizar la situación tras el fenómeno climático que provocó la caída de árboles, postes, cables y daños en viviendas, además de interrupciones en accesos.

El personal municipal trabaja de manera ininterrumpida junto a funcionarios, recorriendo los sectores más afectados y llevando adelante tareas de despeje, corte y retiro de árboles, así como asistencia a las familias damnificadas.

Asimismo, desde el municipio destacaron el acompañamiento de organismos como SECHEEP, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Gobierno provincial, junto al respaldo del gobernador Leandro Zdero.

También se valoró el trabajo conjunto con la Policía local en el marco de la emergencia. No obstante, las autoridades advirtieron que el restablecimiento total de los servicios demandará tiempo, por lo que solicitaron paciencia a la comunidad mientras continúan las tareas en todo el territorio.

Las labores de limpieza siguen en marcha, especialmente en la remoción de árboles caídos en domicilios y espacios públicos, con el objetivo de recuperar la normalidad y acompañar a los vecinos afectados.