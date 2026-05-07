El Dr. Claudio Núñez fue elegido como el nuevo decano de la Facultad de Humanidades

El docente e investigador fue elegido en sesión especial del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Asumirá la conducción de la Unidad Académica para el período 2026–2030.

En una sesión especial del Consejo Directivo realizada este jueves 7 de mayo, el Dr. Claudio Núñez fue elegido decano de la Facultad de Humanidades de la UNNE, con el acompañamiento de los distintos claustros.

La convocatoria se desarrolló conforme a lo establecido en el Estatuto de la UNNE, que regula la elección de autoridades universitarias en sesiones convocadas a tal fin y con participación de consejeras y consejeros electos en funciones.

Al dirigirse al Consejo Directivo, el decano electo destacó que “el Consejo Directivo es el órgano más importante del sistema universitario, donde se toman todas las decisiones de la Facultad”. También reconoció a la gestión saliente destacando su trayectoria.

Agradeció el acompañamiento recibido y remarcó el compromiso que implica asumir la conducción de la Facultad en el actual contexto universitario. También reafirmó la importancia de sostener y fortalecer una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, convocando a toda la comunidad académica a continuar trabajando colectivamente en esta nueva etapa institucional.

Durante la sesión, la profesora representante del claustro de titulares María del Mar Solís Carnicer, destacó la trayectoria académica e institucional del Dr. Núñez, así como su compromiso con la educación pública, el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la universidad y el trabajo articulado entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria.

Del mismo modo, la profesora Monica Vargas, valoró la importancia de continuar consolidando políticas académicas, de investigación, extensión y bienestar universitario, promoviendo una gestión participativa y con diálogo permanente entre claustros.

La votación, de carácter nominal y público, consagró al Dr. Claudio Núñez como nuevo decano de la Facultad de Humanidades para el período 2026–2030.

Acto de asunción

El Decano electo, Dr. Claudio Núñez, asumirá su cargo en un acto que se realizará este viernes 8 de mayo a las 17 hs en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades, ubicada en Av. Las Heras 727, Resistencia Chaco.