Trabajos de limpieza para mejorar el drenaje pluvial en Fontana

La Municipalidad de Fontana llevó adelante este miércoles nuevos trabajos de limpieza y desobstrucción de cunetas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir inconvenientes durante jornadas de precipitaciones.

Las tareas se realizaron en el barrio Parque Industrial y en el Pasaje Roldán, donde personal municipal efectuó el retiro de sedimentos, residuos y malezas acumuladas en los desagües a cielo abierto.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un operativo de mantenimiento permanente del sistema de drenaje pluvial, fundamental para evitar anegamientos y mejorar las condiciones de circulación en los barrios.

Además, remarcaron la importancia de mantener limpios los espacios públicos y evitar arrojar residuos en cunetas y canales, ya que esto contribuye al correcto funcionamiento del sistema hidráulico urbano.

Los trabajos continuarán en otros puntos de la ciudad como parte del plan de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura urbana impulsado por la comuna.