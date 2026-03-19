Incautan marihuana y aprehenden a dos personas en un operativo por Ruta 16

Esta noche, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña y con colaboración de la Comisaría de Avía Terai, realizaron un procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes sobre la Ruta Nacional N° 16.

El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 224, donde personal policial que realizaba controles vehiculares demoró a tres personas que se desplazaban en dos motocicletas.

Durante la inspección, hallaron tres bultos encintados que contenían sustancia vegetal. Tras el pesaje y las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 1 kilo con 496 gramos.

Además, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y los rodados en los que circulaban. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos en la causa.