Castelli incorpora una barredora mecánica y moderniza el servicio de limpieza urbana

La ciudad de Juan José Castelli dio un nuevo paso en la modernización de sus servicios públicos con la puesta en funcionamiento de una barredora mecánica de última generación, adquirida con fondos propios del municipio. La inversión, impulsada por la gestión del intendente Pío Sander, busca optimizar las tareas de limpieza urbana y colocar a la localidad al nivel de las principales ciudades del país en materia de equipamiento.

Una apuesta por la eficiencia y la modernización

El nuevo camión barredor ya comenzó a recorrer las calles en horario nocturno, medida que tiene como finalidad evitar interferencias con el tránsito y la actividad comercial durante el día. De esta manera, la limpieza se realiza con mayor eficiencia y sin obstaculizar la vida cotidiana de los vecinos.

“Esta inversión es una muestra del compromiso de nuestra gestión con la calidad de vida de los vecinos, mejorando la infraestructura de servicios urbanos para que Castelli siga creciendo”, subrayó el intendente Sander al constatar personalmente el funcionamiento del equipo.

El jefe comunal destacó además que la mecanización de estas tareas representa un salto de calidad en la prestación de servicios, incorporando tecnología que agiliza los trabajos y permite abarcar un mayor radio de cobertura en menos tiempo.

Complemento con el personal de barrido

Desde el municipio aclararon que la incorporación de esta barredora no reemplazará el trabajo del personal de barrido manual, sino que lo complementará. Mientras la máquina se encargará de las principales arterias y sectores de mayor circulación, los operarios continuarán trabajando en otros puntos de la ciudad, garantizando así un esquema integral de limpieza urbana.

Un trabajo articulado con el Concejo Deliberante

El intendente Sander también resaltó el acompañamiento del Concejo Deliberante, que apoyó la iniciativa y acompañó la visión de ciudad que promueve la gestión.

“Estamos convencidos de que invertir en más y mejores servicios es invertir en el bienestar de todos los castelenses”, señaló.

Un salto de calidad para Castelli

Con esta incorporación, la capital del Impenetrable suma infraestructura y tecnología que no solo mejora la limpieza urbana, sino que también consolida una imagen de ciudad más moderna, ordenada y en constante crecimiento.

La barredora mecánica se convierte, así, en una herramienta estratégica para que Castelli continúe avanzando en su desarrollo urbano, con un Estado municipal presente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.