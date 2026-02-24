Nueva fecha de la Liga de Veteranos “Marcos Mendoza” en General Vedia

El Municipio de General Vedia acompañó una nueva jornada de la Liga Local de Veteranos “Marcos Mendoza”, que se disputó el pasado domingo en la cancha auxiliar de 11 de la localidad.

La fecha reunió a distintos equipos en una noche donde el fútbol volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, compañerismo y respeto entre los participantes, promoviendo además la integración de vecinos y familias.

Desde el Gobierno municipal, encabezado por José Liras, destacaron la importancia de seguir impulsando y acompañando el deporte local como una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos comunitarios y fomentar hábitos saludables.

Este tipo de iniciativas forman parte de las políticas destinadas a generar espacios de recreación e inclusión, promoviendo el desarrollo del deporte en la comunidad de General Vedia.