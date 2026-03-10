Quitilipi: el intendente Ariel Lovey homenajeó a trabajadoras municipales por el Día de la Mujer

649947489_18104449075859224_2377846643660558341_n

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, encabezó un agasajo destinado a las trabajadoras municipales en el Centro Cultural San Martín.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó el compromiso y la dedicación de las mujeres que se desempeñan en distintas áreas del municipio, subrayando su aporte al funcionamiento de la institución y al desarrollo de la comunidad.

“Celebramos no solo sus logros, sino también su esfuerzo constante para construir un entorno mejor para todos”, expresó Lovey durante su mensaje de reconocimiento a las trabajadoras.

La actividad incluyó además un lunch compartido, espacio que permitió a las participantes compartir un momento de camaradería, fortalecer vínculos entre compañeras de trabajo y dialogar sobre sus experiencias dentro del ámbito municipal.

Desde la comuna señalaron que la iniciativa buscó reconocer la labor cotidiana de las mujeres que forman parte de la administración pública local y poner en valor su rol en la construcción de una comunidad más inclusiva.

Internacionales

648104998_1367082678779303_4846058491324352086_n

Puerto Vilelas: instalan cámaras de seguridad en la E.E.S. N° 52 para reforzar la prevención

648753972_18343023316243095_9043011814398227288_n

Fontana: realizan tareas de mantenimiento en espacios institucionales de la ciudad

649380246_122269983698167730_4714640897951134576_n

Colonia Popular: inauguraron la panadería “La Esquina del Pan II”