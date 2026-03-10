Quitilipi: el intendente Ariel Lovey homenajeó a trabajadoras municipales por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, encabezó un agasajo destinado a las trabajadoras municipales en el Centro Cultural San Martín.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó el compromiso y la dedicación de las mujeres que se desempeñan en distintas áreas del municipio, subrayando su aporte al funcionamiento de la institución y al desarrollo de la comunidad.

“Celebramos no solo sus logros, sino también su esfuerzo constante para construir un entorno mejor para todos”, expresó Lovey durante su mensaje de reconocimiento a las trabajadoras.

La actividad incluyó además un lunch compartido, espacio que permitió a las participantes compartir un momento de camaradería, fortalecer vínculos entre compañeras de trabajo y dialogar sobre sus experiencias dentro del ámbito municipal.

Desde la comuna señalaron que la iniciativa buscó reconocer la labor cotidiana de las mujeres que forman parte de la administración pública local y poner en valor su rol en la construcción de una comunidad más inclusiva.