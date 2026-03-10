Fontana: realizan tareas de mantenimiento en espacios institucionales de la ciudad

La Municipalidad de Fontana avanza con el cronograma de mantenimiento en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos e institucionales.

En esta oportunidad, cuadrillas municipales llevaron adelante trabajos de desmalezado y zanjeo en el CIC Darío Montiel y en el Centro de Abordaje de las Violencias de Género Mónica Herrera, ubicado en el barrio 444 Viviendas.

Desde el municipio señalaron que estas tareas forman parte de las acciones destinadas a garantizar que las instituciones que brindan servicios a la comunidad se encuentren en condiciones adecuadas para la atención de los vecinos.

Las labores se enmarcan en el plan de mantenimiento urbano impulsado por la gestión del intendente Fernando Cuadra, que contempla intervenciones periódicas en diferentes sectores de la ciudad.

