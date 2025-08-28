Quinto Encuentro de Músicos Independientes del Chaco: cultura, formación y proyección global

Este 29 y 30 de agosto se desarrollará en Resistencia el Quinto Encuentro de Músicos Independientes del Chaco, organizado por Amicha (Asociación de Músicos Independientes del Chaco). La actividad, que se viene consolidando como un espacio clave para el sector artístico de la provincia, ofrecerá talleres, charlas, capacitaciones y conciertos gratuitos abiertos a toda la comunidad.

En diálogo con Radio Provincia, Adrián Pérez, presidente de Amicha, destacó que el objetivo de este encuentro es seguir avanzando en la profesionalización de los músicos locales. “Nos conformamos en 2016 y desde entonces trabajamos con capacitaciones y actividades que ayudan a los artistas chaqueños a desarrollarse y proyectarse más allá de la provincia”, explicó.

Plataforma AMA: distribución musical sin barreras

Uno de los ejes más importantes del evento será la presentación en Chaco de la plataforma AMA (Agregadora de Música Argentina), impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

La apertura del encuentro contará con la presencia de Hugo Cantlón, presidente del INAMU, quien ofrecerá un taller el viernes a las 16 horas. Según explicó Pérez, esta plataforma permitirá que los músicos suban sus fonogramas y los distribuyan en todas las grandes plataformas digitales —Spotify, YouTube Music, Apple Music, SoundCloud— sin tener que pagar en dólares, como sucede actualmente con las agregadoras internacionales.

“Es un cambio enorme. Antes cada artista debía pagar de su bolsillo, ahora el INAMU lo cubre y eso nos abre la posibilidad de tener alcance global sin el peso económico que significaba hasta ahora”, subrayó el referente de Amicha.

Amicha: una red que crece

La asociación nuclea hoy a más de 350 socios activos y adherentes en toda la provincia, abarcando todos los géneros musicales: desde folclore y chamamé hasta cumbia, jazz, rock y propuestas de comunidades indígenas.

El crecimiento se dio especialmente durante la pandemia, cuando las capacitaciones virtuales permitieron sumar a músicos del interior. “Muchos artistas no conocían cómo registrar sus obras, cómo hacer trámites en SADAIC o AADI, ni cómo reclamar sus derechos. Nuestra tarea es justamente acompañarlos, porque lo que se registra hoy puede ser el salario o la jubilación del músico en el futuro”, sostuvo Pérez.

Un cronograma diverso

El viernes 29, tras el taller de Cantlón, se presentará Lucho González, reconocido guitarrista que acompañó a figuras como Mercedes Sosa, Chabuca Granda y Fito Páez. Por la noche, a partir de las 20.30, habrá conciertos de jazz y se entregarán reconocimientos a dos artistas destacados: el guitarrista Man Manbrín y la soprano Mónica Olivera Fiedler.

El sábado 30, desde las 17 horas, se realizará un conversatorio sobre entidades de gestión colectiva y derechos de autor, con la participación de referentes de AADI, SADAIC y especialistas legales. Por la noche, el encuentro culminará con una peña abierta en el bar Barranca, con entrada gratuita.

Una oportunidad para abrir caminos

Pérez subrayó la importancia de estas instancias de formación y encuentro: “Los talleres y charlas ayudan a los músicos a proyectar su carrera. A veces uno no imagina que su música se escucha en lugares como Tierra del Fuego o Buenos Aires, y ese dato puede ser el puntapié para organizar una gira. Estos espacios nos permiten pensar más allá del lugar donde vivimos”.

El presidente de Amicha, además de su rol institucional, es docente de música y músico activo con trayectoria en distintos géneros. “Hemos tocado tango, chamamé, bossa nova, folclore. La música es diversidad, y Amicha refleja justamente esa riqueza que tiene el Chaco”, remarcó.

Participación gratuita

Todos los talleres, conversatorios y conciertos del Quinto Encuentro son gratuitos. Los interesados pueden inscribirse previamente en la web www.amicha.com.ar, aunque también es posible asistir directamente a las actividades.

Con este nuevo encuentro, Amicha reafirma su misión de fortalecer la identidad musical chaqueña, profesionalizar a los artistas y generar oportunidades de crecimiento en un mundo cultural cada vez más globalizado.