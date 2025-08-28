Allanamiento en Fontana: secuestran cocaína y marihuana en un procedimiento de la División Microtráfico Metropolitana

Un operativo antidroga llevado adelante en la mañana de este jueves en la ciudad de Fontana derivó en el secuestro de cocaína y marihuana, además de la notificación de un joven de 25 años por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El procedimiento se concretó alrededor de las 10:00 horas en una vivienda ubicada en calle Bahía Blanca al 100, en el marco de un allanamiento autorizado mediante el Decreto Fundado N° 288/25, bajo la órbita del Juzgado de Garantía N°1, a cargo del doctor Franco Javier Roy, y con intervención de la Fiscalía Antidroga N°2.

Detalles del operativo

El despliegue estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Metropolitana, en colaboración con la Comisaría Tercera de Fontana. Según informaron fuentes policiales, la medida fue solicitada en el marco de una investigación en curso vinculada a presunto narcomenudeo en la zona.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con el comisario Daniel Gómez, jefe accidental de la dependencia, y procedieron a ingresar al inmueble. Allí se encontraba el principal investigado, identificado como Elías Nicolás Gauto, de 25 años, domiciliado en el barrio Santa Bárbara.

Secuestro de cocaína y marihuana

Durante la requisa se encontraron distintos envoltorios de sustancias prohibidas, que fueron sometidas a pruebas de campo para confirmar su composición. El resultado fue el siguiente:

22 envoltorios de polietileno color verde , con un total de 4 gramos de cocaína .

9 envoltorios de polietileno color negro, con un total de 11 gramos de marihuana.

Ambas sustancias arrojaron resultado positivo en los test realizados en el lugar, por lo que fueron incautadas bajo disposición judicial.

Actuaciones judiciales

Tras comunicar el resultado del procedimiento a la Fiscalía Antidroga N°2, se dispuso el secuestro de la totalidad de las sustancias encontradas y la notificación de la causa en libertad para Gauto, quien quedó imputado en la investigación por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Lucha contra el microtráfico

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que este tipo de procedimientos forman parte de la estrategia de combate al microtráfico y al narcomenudeo, delitos que afectan directamente a los barrios del área metropolitana. “La articulación entre las comisarías y las divisiones especializadas permite dar respuestas rápidas y efectivas frente a estas problemáticas que preocupan a la comunidad”, señalaron fuentes policiales.

Con este operativo, las autoridades buscan reforzar la presencia en los territorios más afectados por el consumo y venta de drogas a pequeña escala, en el marco de un trabajo conjunto con la justicia chaqueña.