¡Quedó vacante el gran pozo de la Poceada Chaqueña! Este jueves se juega más de $110 millones

Este martes, la Poceada Chaqueña dejó sin ganador el premio mayor de cinco aciertos, aunque cientos de jugadores se llevaron premios menores. La expectativa crece de cara al próximo sorteo.

Los números que salieron fueron: 14, 16, 20, 26, 40, 43, 68, 81, 93 y 97.

Premios principales

Cinco aciertos: Pozo vacante: $54.280.307,60

Pozo vacante: $54.280.307,60 Cuatro aciertos: 40 jugadores se llevaron $360.233,75 cada uno

40 jugadores se llevaron cada uno Tres aciertos: 913 jugadores ganaron $3.945,61 cada uno

913 jugadores ganaron cada uno Dos aciertos: 10.336 jugadores cobraron $1.000 cada uno

Pozo estimado para el próximo sorteo

El próximo sorteo se realizará este jueves y ofrecerá un pozo estimado de más de $110 millones, despertando gran expectativa entre los apostadores chaqueños que sueñan con quedarse con el gran premio.