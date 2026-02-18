El ciclo lectivo 2026 comenzará el 23 de febrero con la presentación docente y clases desde el 2 de marzo

En el marco de lo establecido por el Calendario Escolar 2026, el lunes 23 de febrero dará inicio el año escolar en la provincia del Chaco, con la presentación de supervisores, equipos directivos, docentes y personal administrativo y no docente en todos los establecimientos educativos.

Durante esa primera semana, hasta el 27 de febrero, se desarrollarán jornadas de organización institucional. Además, se realizará una primera convocatoria a tutores y responsables parentales de los niveles Inicial y Primario, con el objetivo de avanzar en la construcción de los primeros acuerdos de convivencia institucional.

En el nivel Secundario, en tanto, se llevarán adelante instancias de recuperatorio de espacios curriculares adeudados desde el 25 de febrero hasta el 6 de marzo. Posteriormente, se desarrollarán mesas de exámenes libres que se extenderán hasta el 11 de marzo.

El inicio de clases será escalonado según el nivel educativo:

El 2 de marzo comenzará el Nivel Primario.

El 3 de marzo iniciará el Nivel Inicial.

El 12 de marzo será el turno del Nivel Secundario.

El 6 de abril comenzará el Nivel Superior.

El receso invernal está previsto del 20 al 31 de julio, permitiendo una organización equilibrada del ciclo lectivo en dos etapas, conforme a la normativa vigente y a los días efectivos de clase establecidos a nivel federal.

En cuanto al cierre del año, la finalización del segundo cuatrimestre está programada para el 30 de noviembre, mientras que el fin del ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades será el 18 de diciembre. El período escolar concluirá el 23 de diciembre, destinado a instancias de evaluación, cierre administrativo y pedagógico.

Desde el Ministerio de Educación del Chaco destacaron que el Calendario Escolar es una herramienta clave para la planificación institucional, promoviendo la participación de la comunidad educativa y garantizando condiciones de equidad, inclusión y calidad educativa en todo el territorio provincial.