El calor no afloja: se espera una temperatura máxima de 41º para este miércoles

Tras el fin de semana largo por los feriados de Carnaval, el calor no cede en la región y para este miércoles se espera una temperatura muy alta, lo cual podría generar complicaciones.

Así, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una máxima de 41º para esta jornada, además del alerta amarillo por temperaturas extremas que sigue vigente para todo el Chaco.

El nivel amarillo es de efecto leve a moderado en la salud, con condiciones que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y con enfermedades crónicas.

Para este jueves, la máxima será de 39º con baja probabilidad de tormentas aisladas por la tarde y chaparrones para la noche. El viernes podría bajar levemente la temperatura, con una mínima de 24º y una máxima de 34º.

Para el sábado y el domingo podrían darse tormentas aisladas, lo cual traería algo de alivio térmico a la región.