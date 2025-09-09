¿Qué tipo de raza de perro serías, según tu signo del zodíaco?

El Bulldog francés es similar al signo Aries.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo): Labrador (Retriever)

El labrador tiene rasgos similares al signo de Tauro, y esto se debe a que ambos son leales y amorosos. El Labrador se destaca de otras razas por su naturaleza amistosa y por su amor por la familia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio): Border Collie

El signo Géminis precisa de estimulación mental constante, y un Border Collie el compañero perfecto. Estos perros son muy inteligentes y enérgicos, y disfrutan de los desafíos mentales y físicos, manteniendo a Géminis siempre entretenido y ocupado.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio): Cavalier King Charles Spaniel

Los nacidos bajo el signo de Cáncer son compatibles con el Cavalier King Charles Spaniel, ya que es una raza que se destaca por su naturaleza cariñosa y por el amor y la compañía que brindan.

Leo (23 de julio – 22 de agosto): Pastor alemán

Leo es un signo muy valiente, y ese rasgo también representa al Pastor alemán. Esta raza noble, leal y protectora se alinea perfectamente con la naturaleza audaz y dominante de los nacidos bajo el signo de Leo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): Caniche

Los perros caniches son elegantes, inteligentes, obedientes y aman la vida rutinaria, al igual que Virgo. Se llevarían de maravillas y lograrían una conexión armoniosa.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): Cocker Spaniel

Los nacidos bajo el signo de Libra aman la armonia y la belleza, al igual que el Cocker Spaniel a su compañero perfecto. Con su elegancia y temperamento equilibrado, esta raza se adapta al estilo de vida estético y social de Libra.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre): Doberman Pinscher

Un Doberman Pinscher es un perro intenso, determinado, leal y protector, cualidades del signo Escorpio. Además son perros que brindan seguridad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): Dálmata

Sagitario es un signo con mucha energía, y al cual le encanta la aventura y los planes al aire libre. Es muy similar a la raza dálmata, ya que le encanta mantenerse en movimiento y explorando.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): Basset Hound

Capricornio se destaca por la paciencia y la dedicación, y estas cualidades están presentes en la raza Basset Hound. Este perro cuenta con una disposición tranquila y afectuosa, y se adapta a la naturaleza trabajadora y centrada en los objetivos de Capricornio.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero): Galgo

El perro Galgo y su personalidad encajan a la perfección con los nacidos bajo el signo de Acuario. Son independientes, elegantes, progresistas y de espíritu libre.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): Shih Tzu

Este signo es conocido en el horóscopo por su sensibilidad y compasión. La raza Shih Tzu se volverá en tu amigo fiel. Son afectuosos, gentiles y se adaptan al espírtu del pisciano.