Resistencia cubierta por una densa niebla, altos índices de humedad

WhatsApp Image 2025-09-02 at 09.30.39

Este martes por la mañana, se registra una densa niebla sobre la ciudad de Resistencia y alrededores, acompañado del 99% de humedad en el ambiente.  

El Servicio Meteorológico Nacional indica para esta jornada niebla durante toda la mañana, con cielo totalmente despejado para la tarde y la noche; con una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°.

Se espera que desde el miércoles hasta el fin de semana solamente haya sol y algunas nubes. La temperatura va a subir gradualmente.

Ante este panorama de niebla, se brindan una serie de recomendaciones, a la hora de conducir en rutas o calles:

  • Frente a cualquier fenómeno meteorológico (niebla, lluvia, granizo, etcétera) se debe circular a la velocidad precautoria. Circulando a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo, sin entorpecer la circulación.
  • Es obligatorio el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas.
  • Disminuir la velocidad gradualmente hasta la velocidad precautoria, evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.
  • Puede que haya pérdida de visibilidad por el fenómeno, con la cual la atención al entorno (calzada, señales, otros, vehículos, etcétera) debe ser máxima. Evitar sorprender a otros vehículos y ser sorprendido, procurar no realizar maniobras repentinas inesperadas.
  • Evitar hacer sobrepasos, fundamentalmente en caminos convencionales.
  • Dado que en general el fenómeno puede generar humedad, es probable que los costados del camino no generen la adherencia esperada con el neumático. En el caso de tener que detenerte hacerlo fuera del camino, con velocidad baja y en control total del vehículo.
  • Mantener limpio el parabrisas.
  • Dada la pérdida de visibilidad y humedad en el pavimento, mantener una distancia adecuada con el vehículo de adelante para evitar accidentes.
  • Pisar suavemente el freno, a fin de producir un refuerzo de las luces traseras.
  • No prender la radio y bajar las ventanillas para escuchar los ruidos vehiculares.
  • Hacer sonar intermitentemente la bocina.
  • Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

