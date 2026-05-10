Qué hará Bad Bunny en la nueva película de los Minions

El tráiler oficial de la película es acompañado por la canción «EoO», del álbum Debí Tirar Más Fotos que se estrenó en 2025. Sin embargo, la versión que aparece en el adelanto de Minions & Monsters no es exactamente la original, ya que fue adaptada con algunos cambios para encajar mejor con el estilo de la película.

El avance del film se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales debido a la energía que transmite la canción del «Conejo Malo». En las imágenes se puede ver a los populares personajes amarillos viviendo una nueva aventura mientras intentan abrirse camino en un Hollywood lleno de monstruos, caos y situaciones absurdas. El ritmo urbano de «EoO» a la perfección con el estilo divertido y acelerado de los Minions.