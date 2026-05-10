Si tenés broches a medio romper, tenés un tesoro en tu casa: para qué sirven y cómo volverlos a usar

Los broches de ropa son perfectos porque aunque se rompan, pueden seguir usándose para otras cosas. Son ideales para el orden visual, ya que ayudan a cerrar bolsas de alimentos, organizar cables o incluso a sostener clavos pequeños mientras haces alguna tarea del hogar.

Si bien se suelen romper con facilidad con tan solo caerse al piso después de descolgar alguna prenda de ropa, se pueden rearmar, es decir, si el resorte del mismo sigue estando y no se quebró ninguna de sus partes, podés volver a poner el gancho y hacer que el broche se vuelva a armar.

Sin embargo, cuando se quiebran o llevan una vida útil larga, se pueden usar en portafotos porque son hermosos para decorar. Además, especialmente los broches de madera, tienen la capacidad de absorber líquidos y si les pones unas gotas de aceite esencial, puedes engancharlos en las rejillas de ventilación del auto o del aire acondicionado para que funcionen como difusores de aroma.

Podés usar esos broches como base, como objeto decorativo, como aromatizar o sostén de cables. Fuente: Pinterest.

Reciclaje: cómo reutilizar un broche de ropa roto

Aunque no parezca, los broches de la ropa son muy versátiles y se pueden usar en varias cosas aunque estén rotos. Primero, cuando se rompen lo que tenés que hacer es buscar un pegamento y pegarlos o ponerle algún gancho que los hagan cumplir una función similar a la de colgar ropa.

Gracias al reciclaje, las formas varían en cantidad, ya sean sobre manualidades o practicidad del hogar, entre ellos pueden ser: