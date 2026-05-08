Cuando baja la temperatura: comidas que abrazan el alma en el Nordeste

Aunque en el Nordeste argentino el invierno no suele ser extremo, los días frescos ya empezaron a sentirse. Y con el frío aparece algo casi inevitable: las ganas de comer distinto. Más casero, más calentito, más “de olla”.

En una región donde el calor suele dominar gran parte del año, las bajas temperaturas se viven casi como una excusa perfecta para reencontrarnos con ciertos sabores: el guiso de la abuela, la sopa que perfuma toda la casa o el mate acompañado de algo recién horneado.

El frío también cambia nuestro ánimo No es solo una sensación. Cuando hace frío, el cuerpo naturalmente pide comidas más energéticas y calientes. Y además, cocinar se vuelve una experiencia más emocional: compartir una olla, amasar, prender el horno o comer algo caliente mientras afuera corre viento tiene algo de refugio. Por eso, especialistas en alimentación recomiendan aprovechar esta época para sumar preparaciones nutritivas y simples, especialmente con verduras de estación. Cinco ideas simples para combatir el frío 1. Sopas crema con verduras Zapallo, zanahoria, cebolla y papa pueden convertirse en una comida completa, económica y muy reconfortante. Un toque de queso rallado o semillas arriba cambia totalmente el plato. 2. Guisos livianos pero abundantes No hace falta hacer comidas pesadas. Un buen guiso de lentejas con verduras o arroz con pollo puede ser ideal para estos días frescos del Nordeste. 3. Infusiones que acompañan El mate sigue siendo protagonista, pero muchas personas también vuelven al té, al café o incluso al clásico mate cocido con leche en las tardes frías. 4. Panificados caseros Tortas fritas, chipá calentito, budines o pan casero: el horno vuelve a encenderse más seguido en invierno y transforma la casa entera. Un clásico del Nordeste: cocinar para compartir En nuestra región, los días frescos tienen algo especial: invitan a bajar un poco el ritmo. A quedarse más tiempo en la cocina, a preparar algo rico mientras se conversa, o simplemente a disfrutar de una comida caliente sin apuro. Muchas veces no se trata solo de qué comemos, sino de todo lo que pasa alrededor de la mesa. El mate que circula, el pan recién hecho, una receta que pasa de generación en generación o esa comida simple que automáticamente nos hace sentir en casa. Porque cuando llega el frío, también aparecen esos pequeños rituales cotidianos que abrigan mucho más que el cuerpo.