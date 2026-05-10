¿Por qué el pelo se nos cae mucho más en otoño?

¿Por qué se produce la caída del pelo?

Cuando el pelo se cae no necesariamente es algo malo o grave. Esta parte del cuerpo, como las uñas, está conformada por celulas muertas compuestas de queratina.

Que se caiga cierto porcentaje de cabello es normal; cuando la caída es frecuente y constante, se puede tratar de algo más serio.

Pasado cierto tiempo y por causas externas o internas del organismo, el cabello se puede caer; cumple un ciclo.

El pelo se puede caer por causas comunes como predisposición genética, déficit de vitaminas, alguna cuestión alimentaria que hace que el pelo pierda fuerza, por estrés, alteraciones del sistema inmune o por trastornos hormonales.

Algunas alopecias son más graves que otras. El cabello pierde densidad, se cae de manera intensa o la alopecia afecta a una zona especifica de la cabeza.

La preocupación debe aparecer cuando se caen puñados muy grandes de cabello en un día. De acuerdo a las expertos, hablamos de 120 cabellos diarios o más.

¿Por qué el pelo se cae más en otoño?

Dentro de la caída normal del pelo, existen algunas épocas del año en que este fenómeno aumenta. El otoño es uno de esos momentos.

Esto se conoce con el nombre de efluvio telógeno estacional. Es un proceso normal del cabello que se intensifica en otoño y primavera por cambios en la luz solar y por el estrés.

Además, el propio pelo cumple un ciclo que tarde o temprano culmina con la caída. Es la última fase del ciclo de crecimiento del pelo que consta de tres etapas: crecimiento, reposo y caída.

En el otoño es común que aumente la pérdida de cabello.

Especialistas en dermatología de la Unidad de Medicina Capilar del Hospital Ruber Internacional afirman que el efluvio telógeno estacional es un fenómeno natural del otoño.

Factores externos también pueden aumentar la pérdida de pelo en otolo. Con los días más cortos y con menos horas al sol, el cuerpo produce menos melatonina, la hormona que recula el crecimiento del pelo.

Estas cuestiones ambientales y hormonales pueden hacer que mayor cantidad de pelos ingresen en la fase de caída o fase telógena. Siempre que notes una pérdida de pelo excesiva, es importante que consultes a un dermatólogo especialista en el tema.