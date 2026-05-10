El Hipermercado Libertad cierra definitivamente y sus últimos empleados se despiden con una foto

La escena comenzó a viralizarse en redes sociales y rápidamente despertó nostalgia, sorpresa y preocupación entre vecinos y clientes habituales del histórico hipermercado. Para muchas familias chaqueñas, no se trataba solamente del cierre de una empresa, sino del final de un espacio que durante décadas formó parte de la vida cotidiana y del consumo familiar en la ciudad.

Sin embargo, detrás de las versiones alarmistas y de las publicaciones que anticipaban un panorama incierto, comenzaron a conocerse detalles sobre el futuro de la sucursal y de sus trabajadores.

Tiempo atrás ya había trascendido que el grupo supermercadista La Anónima avanzaba en la compra de la marca Hipermercados Libertad en distintas provincias del país, aunque la operación no incluía a la sede de Resistencia.

Fue entonces cuando tomó fuerza la información de que un grupo empresario chaqueño vinculado al rubro supermercadista asumiría el control de la sucursal local. Finalmente, se confirmó que la firma perteneciente a la familia Cucher será la encargada de continuar con la actividad comercial del hipermercado chaqueño.

Uno de los aspectos más destacados de la transición es la continuidad laboral de los trabajadores, ya que el nuevo grupo empresario absorberá al personal que se desempeñaba en el establecimiento, llevando tranquilidad a decenas de familias que dependían de esos puestos laborales.

De esta manera, lo que inicialmente parecía un cierre definitivo terminó transformándose en una etapa de transición empresarial, con la intención de mantener en funcionamiento uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la capital chaqueña.