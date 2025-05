Qué dijo Valdés sobre la fecha de las elecciones en Corrientes

Tras el lanzamiento del apoyo financiero para el desarrollo de emprendimientos correntinos el Gobernador, habló sobre la elecciones legislativas en Chaco y dijo “los resultados, ratifican el rumbo que le viene dando Zdero a la provincia de Chaco”.

“Estamos avanzando y quiere decir que Argentina está cambiando, tenemos que seguir por ese paso de manera que nosotros podamos construir juntos un Argentina distinta”, expresó el mandatario correntino.

En cuanto a la posibilidad de una alianza entre Vamos Corrientes y La Libertad Avanza, el Gobernador detalló “estamos conversando, estamos conversando con muchos partidos políticos que también están sumándose a Vamos Corrientes”

Al ser consultado sobre si ya tenía una fecha definida para las elecciones en Corrientes, Valdés respondió “no, no si no tendríamos decreto. En todas las elecciones ganaron el oficialismo”.

Inversión salarial

Otra de las cuestiones que interesan a los correntinos que forman parte de la Administración Publica tienen que ver con el incremento salarial y en este sentido aseguró “estamos analizando, seguimos mirando los ingresos todavía hay tiempo”.