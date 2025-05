Adrián Veleff, presidente de ECOM: “Hubo un intento deliberado de ensuciar el proceso, pero el sistema respondió con eficacia”

Tras la realización de las elecciones legislativas provinciales este domingo, el presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, calificó la jornada como “histórica”, destacando que el escrutinio provisorio alcanzó niveles de eficiencia sin precedentes. En declaraciones a Radio Ciudad, el funcionario defendió el trabajo del sistema electoral digital desarrollado por la empresa estatal, respondió a las denuncias realizadas por sectores de la oposición y advirtió sobre intentos de sabotaje y ataques informáticos durante el proceso.

“Fue una jornada ejemplar desde el punto de vista técnico. A las 21 horas teníamos más del 98% de las mesas escrutadas y a la medianoche habíamos superado el 99,8%”, expresó Veleff. “A pesar de las inclemencias del tiempo en varias localidades, pudimos mantener la transmisión y procesamiento de datos con una fluidez que superó ampliamente experiencias anteriores”, agregó.

El titular de ECOM explicó que solo cinco mesas no fueron incluidas en el recuento provisorio por decisión del Tribunal Electoral, en base a criterios técnicos. “Hubo una mesa en Charata, otra en Las Palmas, una en Misión Nueva Pompeya y dos en Resistencia que no fueron cargadas porque no llegó el telegrama de transmisión, o bien porque hubo errores cometidos por los presidentes de mesa”, detalló.

Denuncias partidarias y clima preelectoral

Consultado por las acusaciones del Frente Chaqueño, que días antes de la elección advirtió públicamente sobre presuntas irregularidades en el sistema, Veleff fue contundente: “Lo que hicieron fue una puesta en escena política para entorpecer el proceso y violar la veda electoral. Ni siquiera se refirieron concretamente a ECOM. Fue un ataque genérico, sin sustento técnico, ni participación real en las instancias de control que estuvieron disponibles”.

El funcionario señaló que los partidos políticos tenían a su disposición mecanismos de auditoría, como la revisión del código fuente del software utilizado, algo a lo que solo algunos espacios accedieron. “Hubo partidos que sí vinieron, que sí observaron cómo funcionaba el sistema, que participaron con responsabilidad. Pero otros eligieron hacer denuncias mediáticas sin haber agotado ninguno de los canales institucionales”, reprochó.

Intentos de ingreso no autorizado y ataques informáticos

En un pasaje más grave de la entrevista, Veleff reveló que durante la jornada electoral se registraron intentos de acceso no autorizado a la empresa por parte de representantes partidarios y ataques informáticos a los sistemas. “Apoderados del Frente Chaqueño quisieron ingresar a la sede de ECOM durante el comicio. No lo lograron porque no estaba permitido, y porque ya tenían sus representantes en el centro de cómputos, como todos los partidos”, afirmó.

A esto se sumaron intentos de intrusión remota al sistema, provenientes de direcciones IP externas. “Hubo ciberataques durante el día de la elección. Por eso vamos a hacer una presentación formal ante la Fiscalía de Delitos Informáticos. Tenemos las IP y las ubicaciones desde donde se intentó ingresar”, anunció.

Simulacros y protocolos de contingencia

Veleff también aclaró la situación ocurrida en los días previos a la elección, cuando algunos sectores denunciaron cortes de energía e internet en la sede de ECOM como posibles sabotajes. “Fueron pruebas de contingencia autorizadas, planificadas con el Tribunal Electoral. Cortamos intencionalmente la luz y la conectividad para simular escenarios adversos, como caídas de red, y asegurar que el sistema pudiera seguir funcionando. Los actores políticos estaban notificados, pero después lo presentaron como algo sospechoso”, explicó.

Según el presidente de ECOM, estas pruebas se desarrollaron con éxito y demostraron la solidez del sistema, que mantuvo sus funciones incluso bajo condiciones adversas. “Tenemos protocolos de back-up, servidores espejados, validaciones cruzadas y auditorías externas. No hay margen para fraudes ni manipulaciones”, afirmó.

Defensa del sistema y cierre de jornada

Veleff insistió en que el escrutinio provisorio fue realizado dentro del Tribunal Electoral, con personal técnico capacitado y bajo estrictas normas de control. “Todo se hizo en el centro de cómputos del Tribunal. ECOM solo brindó soporte tecnológico y garantizó el funcionamiento del sistema. La carga de datos la hicieron empleados del propio tribunal, ante la mirada de los fiscales informáticos de todos los partidos políticos”, remarcó.

Por último, celebró el resultado operativo de la jornada y agradeció al equipo técnico de ECOM. “Intentaron ensuciar el proceso con operaciones políticas, pero el sistema respondió. El escrutinio fue impecable. Y lo más importante es que los chaqueños pudieron votar en paz, con transparencia y con rapidez en la entrega de resultados”, concluyó.