La UNNE y el Ministerio de Educación de Corrientes lanzaron nueva cohorte de formación en alfabetización

La propuesta, iniciada en 2024, suma una nueva cohorte orientada a directivos, docentes de lengua, educación inclusiva y educación hospitalaria. La formación, estructurada en módulos virtuales y con una carga de 280 horas, busca capacitar a actores del sistema educativo de Corrientes en el monitoreo de prácticas vinculadas a la enseñanza de la lectura y escritura.

El lanzamiento de la cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Alfabetización Inicial se realizó en el Salón G de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, en el campus Sargento Cabral. La propuesta de formación surge de la articulación entre la UNNE y el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, en el marco de un convenio de cooperación que impulsa acciones conjuntas en el sistema educativo.

La diplomatura tiene como antecedente su inicio en el primer semestre de 2024, a partir del Plan Estratégico Jurisdiccional de Alfabetización Inicial aprobado por resoluciones del Ministerio de Educación de Corrientes y del Consejo Superior de la UNNE. Desde entonces, se desarrollaron tres cohortes que alcanzaron a aproximadamente 930 docentes, entre directivos, supervisores, docentes de nivel superior y maestros de escuelas.

En sus primeras dos cohortes, la formación estuvo dirigida a docentes de primer y segundo grado. La tercera cohorte amplió el alcance hacia supervisores, equipos técnicos, tutores, orientadores de alfabetización y formadores de formadores, con el propósito de fortalecer la implementación de propuestas de enseñanza de la lectura y la escritura en el sistema educativo provincial. Para la cohorte 2026, la convocatoria se orienta a directivos escolares, profesores de profesorados del área de lengua, Docentes de Apoyo a la Inclusión y Docentes de Educación Hospitalaria y Domiciliaria.

El acto estuvo presidido por el Rector de la UNNE, doctor Gerardo Omar Larroza; la Ministra de Educación de Corrientes, contadora Ana Miño, la secretaria General Académica de la UNNE, doctora Patricia Demuth Mercado. El doctor Hugo Wingeyer de la Facultad de Humanidades de la UNNE es el director de la Diplomatura con la codirección del doctor Fabián Yauzas, del Ministerio de Educación de Corrientes; miembros de los gabinetes de ambas instituciones, supervisores, equipos técnicos, directivos, docentes y estudiantes de profesorados.

Alianza estratégica

El rector de la UNNE, Gerardo Omar Larroza, señaló: “Es un honor para mí como Rector de la Universidad Nacional del Nordeste, dar bienvenida a esta cuarta cohorte de la Diplomatura en Alfabetización”. “Este acto, lejos de ser una formalidad académica, es la consolidación de una alianza estratégica entre la Universidad y el Ministerio de Educación de Corrientes, que ya lleva muchos años de impacto real en el territorio”.

En otro tramo de su intervención, sostuvo: “No existe herramienta más potente para la equidad social que garantizar que cada niño y cada niña aprenda a leer y escribir con fluidez y sentido. La alfabetización inicial es la base sobre la cual se construye el reto de la trayectoria escolar y, por extensión, el futuro de nuestra sociedad”.

“A los nuevos cursantes, su presencia hoy aquí demuestra un compromiso inquebrantable con la educación pública. La UNNE, fiel a su espíritu regional, seguirá acompañando estos procesos de formación próxima para que el conocimiento nacido en nuestras aulas se traduzca en mejores oportunidades para cada habitante de nuestra región”, concluyó el doctor Larroza.

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, por su parte tuvo palabras de agradecimiento para con el doctor Larroza: “Vuelvo a agradecer, al señor Rector por esta apertura y este acompañamiento a todo lo que venimos proponiendo, no solamente en esta iniciativa sino en otras en las que venimos trabajando de manera articulada”.

“Leer y a escribir no es solamente un objetivo escolar, sino que es la base para que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo, puedan comprender el mundo y además puedan tener la oportunidad de formarse ellos mismos o de forjar su propio futuro”.

El codirector de la Diplomatura, Fabián Yausaz, resaltó la continuidad de la articulación: “En este país es para celebrar que un proyecto que articula instituciones se mantenga por cuarta vez consecutiva”.

Asimismo, agregó: “Para mí es una alegría estar trabajando en esto, porque egresé de la Universidad Pública, mis hijos se egresaron de la Universidad Pública, tengo el honor de haber sido el Primer Doctor en Letras de la UNNE. Me parece que estar trabajando en una propuesta que tenga que ver con atender a una necesidad de la comunidad y dar respuestas, creo que es el objetivo de la Universidad Pública”.

Objetivos

La diplomatura tendrá 350 cupos disponibles para esta cohorte, además de objetivos ambiciosos. En primer lugar, capacitar a directivos y formadores de formadores en el monitoreo de prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura, e instrumentarlos para gestionar innovaciones didácticas en la jurisdicción.

Entre las competencias que se busca desarrollar se encuentran, el conocimiento de aportes de la neurociencia, la psicología cognitiva y la lingüística, el análisis de investigaciones sobre lectura y escritura, la revisión de metodologías de alfabetización y la implementación de estrategias de seguimiento de las prácticas pedagógicas.

La propuesta formativa se organiza en cuatro módulos de desarrollo progresivo, dictados en aulas virtuales, con una carga horaria total de 280 horas. Incluye contenidos vinculados al sistema de escritura, los procesos de enseñanza en la interacción oral, la comprensión lectora y la producción de textos, además de un trabajo integrador centrado en el rol de los participantes dentro del sistema educativo. El dictado de los Seminarios está bajo la responsabilidad de Dictado de Seminario: doctora Vanesa De Mier; magister Ana Casiva; doctora Celia Rosenberg.